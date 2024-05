Inter cede virada relâmpago em 1º jogo após enchentes e se complica na Sula

Depois de um mês parado diante das enchentes no Rio Grande do Sul, o Inter voltou aos gramados e até dominou o Belgrano, mas mostrou desatenção, perdeu de virada por 2 a 1 em Barueri com dois gols relâmpagos e se complicou na tabela da Sul-Americana. Borré abriu o placar, mas Chavarría, com dois gols em três minutos, decretou a vitória dos visitantes ainda na 1ª etapa.

O resultado deixa a equipe de Eduardo Coudet estacionada com 5 pontos, sete atrás dos líderes argentinos e três atrás do vice Delfín. O Colorado, no entanto, tem dois jogos para fazer e pode alcançar o 2° lugar da chave, que também traz o Real Tomayapo.

O Inter volta a campo já no sábado (1º), contra o Cuiabá, em jogo do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o próximo duelo é diante do Real Tomayapo, na terça (4).