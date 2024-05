Flamengo x Millonarios vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

A partida marca também o reencontro de Gabigol com os torcedores no Maracanã. O atacante foi multado pela diretoria após ser clicado com a camisa do Corinthians.

O Millonarios não tem mais nenhum objetivo na competição. A equipe colombiana está eliminada e não tem chances de ficar com o terceiro lugar, que dá vaga na Copa Sul-Americana.

Flamengo x Millonarios -- Copa Libertadores

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)