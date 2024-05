Fim próximo: Qual é o legado que James Rodríguez deixou no São Paulo

James chegou a encantar nos treinos

A chegada do colombiano foi cercada de expectativa e essa foi confirmada nos treinos. Quem via as atividades de James no CT da Barra Funda se encantava e alguns chegavam a apostar nele para o prêmio de craque do Paulistão do ano seguinte.

A visão de jogo demonstrada por James encantava e o seu toque refinado na bola trazia um sentimento de que se ele conseguisse repetir o desempenho no campo de jogo, "ninguém segura o São Paulo".

A falta de intensidade, porém, fez o jogador ficar mais no banco de reservas do que em campo, seja com Dorival, Carpini ou Zubeldía.

Falei com ele (James) outro dia, veio conversar comigo, estava muito aborrecido. Ele falou: 'Poxa, Muricy, sou um jogador raiz', e eu disse que sabia. Falei que a gente adora ver ele treinar, e outro dia ele treinou bem de novo. Sempre dou os parabéns para ele, porque é gostoso ver o que ele faz. [...] O Dorival chamou ele (James) e eu estava junto na mesa para falar da intensidade dele, e teve uma hora que falei: 'Dorival, posso dar uma opinião? O James nunca vai se transformar em um cara físico'. Ele nunca foi um jogador assim, nunca vai ser um superatleta. Não vai procurar no James uma intensidade Muricy Ramalho

O que pensam os jogadores