A caminho do Palmeiras, Felipe Anderson se emociona em despedida da Lazio

Reserva no jogo de despedida. Felipe Anderson entrou aos 8 minutos dos segundo tempo, quando a partida estava 0 a 0. Foi a 151ª partida seguida do meia.

Volta olímpica e discurso ao fim da partida. Depois do apito final, ele desfilou em frente às arquibancadas e pegou um microfone para agradecer a torcida.

Próximos passos

Felipe Anderson terá mais de um mês de férias. O contrato dele com a Lazio se encerra apenas no dia 30 de junho. Ele se apresenta ao Palmeiras no dia seguinte, já com o vínculo valendo com o Verdão.

Bola rolando para ele só depois do dia 10 de julho. Como a janela de transferências do futebol brasileiro só abre nesta data, é depois deste dia que Felipe Anderson pode jogar.