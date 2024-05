TV: Xavi foi demitido do Barça por problemas com Lewandowski e Vitor Roque

Xavi Hernández teria sido demitido do Barcelona após entregar uma lista de dispensa com os nomes de João Félix, Lewandowski e Vitor Roque.

O que aconteceu

A lista de dispensas de Xavi não ia de acordo com o planejamento que a diretoria esperava para a próxima temporada. A informação é do programa Gol a Gol, do canal espanhol TV3.

Xavi queria que Lewandowski fosse negociado. O técnico acreditava que uma venda do atacante poderia ajudar em contratações de outros jogadores importantes. O polonês vai se tornar o jogador mais bem pago do elenco na próxima temporada — e será um problema.