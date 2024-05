Técnico pede, e River Plate sonda situação de Enner Valencia no Inter

A pedido do técnico Martín Demichelis, o River Plate sondou a situação de Enner Valencia, atacante do Inter.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, a direção do clube argentino entrou em contato com estafe do jogador para sugerir a possibilidade de transferência. O principal problema para o clube argentino seria o alto salário do equatoriano, na casa de R$ 1,4 milhão.

O técnico do River enxerga no atacante de 34 anos, uma alternativa para encerrar os problemas ofensivos de sua equipe.