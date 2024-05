Destaque de La Liga jogou por 2 anos com caco de vidro no pé, conta técnico

O atacante passou por cirurgia na última terça (21). Uma ressonância realizada no fim do tratamento levou à descoberta de um caco de 2 cm dentro do corpo de Williams. O objeto foi retirado.

Classificação e jogos La Liga

Iñaki Williams bateu o recorde de jogos consecutivos (em La Liga) e ganhou a Copa do Rei com um pedaço de vidro de 2 cm no seu pé Ernesto Valverde

Caco de vidro removido do pé de Iñaki Williams Imagem: Reprodução/Instagram

Williams brincou com a situação. O atacante postou em suas redes sociais imagem do pedaço de vidro, com um emoji de alívio.

O jogador teve temporada de destaque no Bilbao apesar do problema. Williams fez 11 gols nesta temporada e é o vice-artilheiro da equipe até o momento. Ele participou ativamente da conquista da Copa do Rei, primeiro grande título do clube em 40 anos.

O atacante detém recorde histórico de jogos consecutivos no Campeonato Espanhol. Williams entrou em campo em 251 partidas consecutivas entre abril de 2016 e janeiro de 2023. Na atual temporada, ele participou de 34 jogos do Bilbao em La Liga.