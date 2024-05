São Paulo x Águia de Marabá: onde assistir e horário da Copa do Brasil

No jogo em Belém, Zubeldía rodou o elenco e escalou reservas. A tendência, no entanto, é de mais titulares em campo diante da paralisação do Brasileirão.

São Paulo x Águia de Marabá - Copa do Brasil, 3ª fase

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Diego Costa) e Welington (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Ferreira (Michel Araujo), Luciano e Juan.

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia, Wender, Junior Dindê e Mariano; Hitalo, Braga e João Guilherme.