Renato Gaúcho se empolga após papo com Rodrigo Caio e negociação avança

Após o contato com Renato, a negociação avançou junto à direção do clube e os próximos dias devem ser fundamentais para conclusão do acordo.

Rodrigo Caio não atuou nesta temporada. Com 30 anos, o zagueiro está sem clube desde que seu vínculo com o Flamengo teve fim, na conclusão do ano passado.

A chegada de Jemerson não inviabiliza a contratação. Segundo apurou a reportagem, o clube gaúcho já buscava mais de um defensor por entender que vai precisar ao longo do ano.

Kannemann e Geromel, nomes históricos do time, alternam momentos em campo com períodos fora por lesão. Bruno Uvini foi liberado para o Vitória, enquanto Rodrigo Ely e os jovens Natã e Gustavo Martins têm dado suporte ao elenco.