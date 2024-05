Os resgatados de Zubeldía: técnico recupera atletas esquecidos no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem recuperado jogadores que estavam esquecidos no elenco do São Paulo. O setorista do Tricolor no UOL, Eder Traskini, e o jornalista Gabriel Fuh discutem a utilização dos atletas no programa Análise Tática do YouTube do UOL Esporte.

Os jovens Patryck e Rodriguinho são dois que tem ganhado espaço com o argentino. O meia não tinha entrado nenhuma vez com Carpini.

Alan Franco passou de reserva a solução para buraco deixado por Beraldo. O defensor dominou o lado esquerdo da zaga.