Mbappé é relacionado para final da Copa da França após polêmica em festa

O clube afirmou que Mbappé estava com problemas musculares, por isso ficou de fora dos últimos jogos.

Mas, o jogador foi visto em uma festa em Cannes, no sul da França, junto com seu colega de equipe Ousmane Dembélé. Isso gerou dúvidas sobre a presença do atacante no último jogo da equipe na temporada.

O treinador Luis Enrique defendeu a conduta de Mbappé após ser questionado na entrevista pós-jogo, no fim de semana. "Os seis jogadores que não foram convocados para a partida de hoje têm total de liberdade de fazerem o que querem e de irem aonde quiserem, para se desconectarem", afirmou.

A última partida de Mbappé no PSG será neste sábado (25), às 16h, pela final da Copa da França, contra o Lyon.