Alex Sandro no São Paulo? Operação parece com a de Lucas, que pode ajudar

O cenário da negociação é bem parecido com a chegada de Lucas. O atacante ficou sem contrato e preferia a Europa, mas não se animou com as propostas recebidas, fechou um contrato curto e acabou renovando com o Tricolor.

Alex Sandro quer seguir no continente europeu por questão familiar, principalmente pela segurança e qualidade de vida. Os fatores também pesavam para Lucas, mas o jogador decidiu topar o acerto com o São Paulo e se surpreendeu com a recepção e tranquilidade que encontrou na volta ao Brasil.

O exemplo de Lucas pode ajudar na negociação com Alex Sandro. Se o São Paulo optar por investir no lateral, a tendência é que tanto Lucas quanto Rafinha também entrem em contato para tentar convencer o jogador a se juntar ao Tricolor paulista.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.