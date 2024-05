Flu vence Sampaio, avança na Copa do Brasil e John Kennedy volta a marcar

O próximo adversário do Flu na competição será conhecido através de sorteio. A CBF ainda não divulgou a data do evento.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Arias homenageia esposa - O colombiano Arias homenageou sua esposa após marcar seu gol. Ela está grávida do primeiro filho do casal.

Arbitragem 100% feminina - A partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa entrou para a história. Pela primeira vez na Copa do Brasil, um jogo teve 100% de sua arbitragem feminina. As profissionais foram bem nas marcações, mesmo com pênalti e VAR, e não se envolveram em polêmicas.

Próximos jogos - O Fluminense vira a chave para a Libertadores, onde já está classificado como primeiro do grupo. A partida será no dia 29, contra o Alianza Lima (PER), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos. Já o Sampaio Corrêa tem pela frente, na mesma data, a final do Campeonato Maranhense diante do Maranhão.

O jogo

O Fluminense entrou em campo com as linhas avançadas e exercendo uma forte pressão no Sampaio Corrêa. O Tricolor atuava praticamente todo no setor ofensivo, o que, por outro lado, deixava espaços para contra-ataques ao time maranhense, que chegou a assustar com um gol anulado pelo VAR. A equipe da casa, porém, fez por merecer e abriu o placar com Arias.