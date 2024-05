Fluminense anuncia renovação de Fernando Diniz até o fim de 2025

Temos de nos orgulhar de ter um clube com o tamanho do Fluminense, com as conquistas recentes, e tentando fazer algo que sempre cobramos no futebol brasileiro: dar oportunidade de trabalhar e, quando não está indo bem, dar oportunidade para se recuperar. Não é possível que tenhamos conquistado, até o momento na história do clube, tenha conquistado o título mais importante e três meses depois esteja tudo errado".

Avaliação do elenco e temporada. "Primeiramente, em meio de temporada não se faz avaliação se deu certo ou se deu errado a temporada, porque ela não acabou. No meio da temporada a gente faz uma avaliação se a gente tá precisando de uma peça extra, por causa de lesão ou por causa de uma perda por venda de atleta. A princípio, nesse momento, com a chegada do Thiago Silva, se o grupo se mantiver do jeito que está, a gente tá muito satisfeito com o que tem. A gente não faria nenhuma contratação extra, a não ser por uma grande oportunidade. A gente aqui olha como um todo, como grupo. Às vezes tem jogadores que podem não aparecer, e não é uma critica, pois vocês não estão no dia a dia conosco. Mas às vezes tem jogadores que não estão performando no externo, mas internamente estão indo bem nos treinos".

O que Diniz disse

Instabilidade do time. "Eu me sinto verdadeiramente honrado de estar no Fluminense. Desde quando joguei, foi uma casa que sempre me acolheu bem. De 2022 para cá, conseguimos algumas coisas importantes a muitas mãos. Quem trabalha com futebol, tem de procurar passar informação melhor, e não deformar a opinião da torcida. Às vezes, cria uma coisa negativa que é difícil não entrar no CT. Se for olhar em termos de resultado, esse ano temos trabalhado muito, por conta da conquusta da Libertadores e o vice Mundial, e isso tem impacto sobre time. Não só por ter voltado depois, mas todo mundo quer aproveitar um pouco daquilo. E o futebol tem de aproveitar trabalhando, melhorando.

Acho que de um mês para cá, mais ou menos, o Fluminense está pegando um novo espiral de subida. Internamente, tenho reparado nisso. As coisas começam a fluir. Internamente, é um trabalho que a gente faz com muita entrega. Equipe começou com instabilidade, fizemos jogos abaixo da crítica, mas que o Fluminense sirva um pouco de exemplo".

Renovação de contrato. "A renovação me deixa muito alegre. Sou muito feliz trabalhando no Fluminense, e minha família compartilha dessa felicidade. Para mim, é muito bom estar aqui e quero fazer melhor do que fiz até agora".