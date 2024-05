Adilson Batista ‘balança’ com projeto do Cruzeiro e avalia mudança de clube

O técnico Adilson Batista, atualmente no Amazonas, recebeu um convite do Cruzeiro para comandar as categorias de base da Raposa.

O que aconteceu

O interesse do Cruzeiro 'balançou' o treinador de 56 anos. A nova gestão do time mineiro, que tem o empresário Pedro Lourenço como dono da SAF, quer fortalecer o seu departamento de futebol. Na Raposa, o treinador seria uma espécie de coordenador das categorias de base.

Um fator que pesa a favor do Cruzeiro é o interesse de Adilson em trabalhar com futebol de base. O profissional comentou com pessoas próximas que via com bons olhos a possibilidade de uma mudança de função na carreira.