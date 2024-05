São Paulo deve ir ao mercado em busca de dois reforços; Alex Sandro é alvo

O São Paulo deve ir ao mercado na janela de transferências no meio do ano em busca de dois reforços, de acordo com o coordenador técnico Muricy Ramalho. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, no ar nesta segunda-feira (20).

O que aconteceu

O Tricolor vê as posições de volante e lateral-esquerdo com maior 'urgência' de novas peças. O volante Pablo Maia passou por cirurgia no início do mês para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por cerca de quatro meses.

Já o lateral Welington tem contrato com o São Paulo até o final do ano e ainda não houve um acordo pela renovação. Segundo o dirigente, o time do Morumbis monitora nomes para as duas posições.