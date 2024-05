Corinthians procura atacante, mas descarta Deyverson e Romarinho

O Corinthians procura atacantes no mercado, mas não está interessado em Deyverson e Romarinho.

O que aconteceu

O Corinthians vê Deyverson e Romarinho disponíveis, mas não tem interesse. O Timão busca outro perfil de reforços.

Deyverson tem o aval do técnico António Oliveira, como publicou o Meu Timão. O português trabalhou com o centroavante no Cuiabá. Ele foi afastado do Dourado.