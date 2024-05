Juventus, Chelsea e Grupo City sondam lateral Pedro Lima, joia do Sport

A multa rescisória do lateral está entre 10 e 15 milhões de euros (R$ 55 e R$ 83 milhões) para o futebol europeu e R$ 15 milhões para times brasileiros. Com contrato até setembro de 2027 com o Sport, o jovem chegou a ser titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo sub-17, em 2023.

Superando a concorrência

Pedro Lima tem sido a primeira opção do técnico Mariano Soso para a posição no Sport. O lateral ganhou a concorrência do experiente venezuelano Roberto Rosales, de 35 anos, que fez boa parte da sua carreira atuando no futebol europeu por Gent-BEL, Twente-HOL, Málaga-ESP, Espanyol-ESP e Leganés-ESP.