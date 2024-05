Benefícios de Endrick ao Palmeiras: veja vantagens técnicas e financeiras

Os torcedores do Palmeiras estão em contagem regressiva para se despedir de Endrick, que irá se apresentar ao Real Madrid no segundo semestre. O garoto de apenas 17 anos somou gols, títulos e deixou sua marca no clube —incluindo os aspectos financeiros e técnicos.

Endrick turbinou os cofres

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 198 milhões na cotação da época) ao Palmeiras para contratá-lo em 2022.

O Palmeiras já garantiu cerca de R$ 260 milhões com a transferência. São R$ 198 milhões fixos e mais R$ 62 milhões em metas atingidas. Esse valor ainda pode aumentar, inclusive, enquanto o atacante estiver no alviverde e na chegada ao futebol espanhol.