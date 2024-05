Zagueiro da Seleção, Gabriel Magalhães assiste vitória do Corinthians e canta com a torcida no metrô

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal e da Seleção Brasileira, assistiu à vitória do Corinthians contra o América-RN, nesta quarta-feira, Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. Torcedor declarado do clube, o jogador compareceu ao triunfo que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da competição.

O defensor publicou fotos nas suas redes sociais na arquibancada do estádio corintiano e, mais tarde, foi flagrado no metrô cantando com torcedores do Timão. As imagens foram registradas pela Arquibancada do Corinthians.