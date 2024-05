Tite vê pressão aumentar, mas encontra respaldo na diretoria do Flamengo

Uma das faixas no protesto na porta do CT do Flamengo tinha o pedido de "Fora Tite". De "sonho de consumo" a nome contestado, o treinador vê a pressão da torcida aumentar em meio à instabilidade do time na temporada, mas tem o respaldo da diretoria. Ele tenta retomar os trilhos justamente contra o Corinthians, clube onde é ídolo. O duelo pelo Brasileiro acontece hoje, às 16h, no Maracanã.

Alvo à beira do gramado

O treinador tem sido um dos alvos da torcida. Vaias e xingamentos aconteceram após os últimos jogos.

Os rubro-negros também apontam para a diretoria. O presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de Futebol Marcos Braz foram lembrados no protesto de ontem, na porta do CT Ninho do Urubu.