Ex-Corinthians e Cruzeiro marca gol do meio campo e sonha com indicação ao Puskás

Ex-Corinthians, o atacante Marcelo Santos, atualmente no Sanjoanense, marcou um gol do meio-campo no último jogo da Liga 3 de Portugal. O jogador, de 28 anos, explicou o lance e sonha com a chance de concorrer ao prêmio Puskás.

"Acho que fiz um belo gol, com certeza um dos melhores do campeonato. Eu cheguei até a comentar com alguns companheiros, que reparei que o goleiro jogava muito adiantado. Avisei que chutaria do meio-campo e tentar pegá-lo desprevenido. Fui muito feliz na finalização, foi o mais bonito que fiz na minha carreira, com certeza", disse.

"Agora, sobre o Puskás, é um sonho. Espero que seja indicado, seria uma honra muito grande, ainda mais representar meu país na maior premiação do futebol mundial, mas não quero criar expectativas", completou.