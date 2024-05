Vitor Roque desperta interesse de gigantes do futebol europeu, diz jornal

O futuro de Vitor Roque na próxima temporada está indefinido, o que despertou o interesse de gigantes europeus como Chelsea e Manchester United.

O que aconteceu

O atacante de 19 anos chegou ao Barcelona com grande expectativa, mas jogou apenas poucos minutos sob o comando do técnico Xavi. Com isso, o Barcelona está avaliando o empréstimo do brasileiro para que ele se adapte mais ao futebol europeu,

No entanto, o staff do jogador prefere a permanência no clube ou uma transferência definitiva. Além de Chelsea e United, Tottenham e Napoli também estão interessados na possível contratação de Vitor Roque, seja empréstimo ou compra. Essa informação é do jornal espanhol 'Diario AS'.