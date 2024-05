Vasco anuncia Betfair, e patrocínio máster pode chegar a R$ 115 milhões

A Betfair já patrocina o Cruzeiro no Brasil. O clube recebe um valor fixo de R$ 25 milhões com metas que preveem bônus a depender do desempenho esportivo.

Participaram do evento e desfilaram jogadores dos times profissionais de futebol do Vasco. No feminino, Índia, Mavi, Lidy e Guedes. No masculino, Vegetti, Maicon, Léo, Paulinho e o goleiro Keiller.

A logo da Betfair na camisa 1 (preta) acompanhará a faixa transversal. Já a 2 (branca) ficará centralizada na camisa. Foi lançada ainda uma nova camisa de aquecimento, em homenagem ao centenário dos Camisas Negras.