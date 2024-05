Ypiranga vence o Figueirense na sua volta aos gramados e mantém 100% na Série C

O Ypiranga venceu o Figueirense por 1 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. A equipe gaúcha, prejudicada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, não entrava em campo desde o dia 1º de maio, quando derrotou o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

A vitória mantém o Ypiranga com 100% de aproveitamento na Terceira Divisão, com três vitórias em três jogos disputados. A equipe, assim, ocupa a oitava colocação, com nove pontos. Já o Figueirense, com seis partidas, cai para a sexta colocação do torneio e soma dez pontos ganhos.