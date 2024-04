Bayern e Real empatam em jogão da Champions com show de Vini na ida da semi

O jogo de volta acontece no Santiago Bernabéu, na quarta-feira da próxima semana (8). A outra vaga na decisão será disputada entre Borussia Dortmund e PSG, que realizarão a primeira partida de sua semifinal amanhã (1).

Como foi o jogo

Ajustes pontuais nas escalações. O Bayern chegou à partida com mais dúvidas sobre o time titular. Musiala e Sané, desfalques nos últimos jogos por problemas físicos, voltaram ao onze inicial. A principal surpresa promovida por Thomas Tuchel foi a saída de Alphonso Davies. Mazraoui assumiu a lateral esquerda. No lado do Real Madrid, as mudanças foram na defesa. Carlo Ancelotti pôs Lucas Vázquez no lugar do suspenso Carvajal, e Nacho entrou na zaga, empurrando Tchouaméni para o meio-campo e Camavinga para o banco.

Só deu Bayern nos primeiros minutos minutos. O time da casa fez uma 'blitz' no início da partida, trocando passes sem grandes dificuldades e atacando com velocidade. Lunin foi forçado a trabalhar com 39 segundos de jogo, e Sané e Kane criaram outros lances de perigo. O Real conseguiu cadenciar o confronto a partir dos 15'.

Vini Jr comandou um Real Madrid letal na etapa inicial. O bom início do Bayern não se traduziu em vantagem. Já os Merengues precisaram de muito menos para se colocarem em boa situação. Vinicius abriu o placar — após excelente assistência de Kroos — na primeira finalização de sua equipe no jogo. O time de Ancelotti melhorou após o 0x1, retendo melhor a posse de bola e cedendo menos espaços defensivamente.

Virada-relâmpago do Bayern. O time de Tuchel voltou do vestiário reorganizado, com entrada de Raphael Guerreiro no lugar de Goretzka. O panorama da partida parecia inalterado até a individualidade de Sané aparecer. O camisa 10 empatou o jogo após arrancada pela direita e embalou sua equipe. Logo depois, os bávaros tiveram pênalti claro a seu favor, e Kane concretizou a virada.