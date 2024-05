Pacto europeu: Real Madrid ativa mística na Champions com herói improvável

Se no Brasil o Palmeiras vem ganhando fama com o "pacto" por marcar gols decisivos em finais de partida, o Real Madrid pode se considerar o especialista no ramo no futebol europeu.

Rei das viradas

O time de Carlo Ancelotti fez dois gols em menos de quatro minutos e virou, de maneira dramática, sobre o Bayern de Munique na semifinal da Champions League. O resultado de 2 a 1, construído em um abarrotado Santiago Bernabéu, garantiu o maior vencedor do torneio na final.

Não é a primeira vez que o Real faz história com viradas do tipo: na temporada 21-22, por exemplo, o time conseguiu reverter placares agregados diante do PSG, do Chelsea e do Manchester City (com show de Rodrygo) antes de bater o Liverpool na final continental por 1 a 0.