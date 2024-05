Alison dos Santos vence 400m com barreiras da Liga Diamante e lidera ranking mundial

Piu estreou na temporada 2024, com vitória nos 400m rasos do Percy Beard Track, em Gainesville, nos Estados Unidos, com o tempo de 45s25. No Tom Jones Memorial, em Gainesville, na Flórida, voltou a correr os 400m rasos em 45s25, na sua segunda competição da temporada, no dia 13 de abril.

Na sua primeira prova da Liga Diamante, disputada no dia 10 de maio, em Doha, no Catar, ganhou os 400m com barreiras com 46s86. Já em 2023, o atleta sofreu antes do Mundial de Budapeste, na Hungria, por conta da lesão e cirurgia do joelho direito. O seu melhor tempo foi de 47s38, o quinto no Mundial.

Por fim, Piu não volta ao Brasil antes da Olimpíada. O atleta ainda competirá as etapas da Liga Diamante de Paris, França (7/7), Principado de Mônaco (12/7) e Londres, Inglaterra (20/7).

"Vamos fazer também um camping de treinamento na Turquia, onde costumamos ir, antes de seguir para Paris", explicou o treinador Felipe de Siqueira.