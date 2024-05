Antes de enfrentar o San Lorenzo, Endrick posta vídeo de despedida e fala em sonho realizado no Palmeiras

A noite desta quinta-feira será especial para o atacante Endrick, que se despede do Palmeiras no duelo contra o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes da partida, o jogador de 17 anos publicou um vídeo em suas redes sociais e falou sobre o sonho realizado no clube.

"Quando sonhei pela primeira vez? Não lembro exatamente, mas sei que tinha três ou quatro anos. E tinha que ser aceito onde as crianças eram mais velhas e tinham nascido muito antes de mim. Isso foi por muitos anos, mas era meu único sonho jogar onde fosse, contra quem quer que fosse. Entre viagens, listas e filas, me apresentava dizendo a mesma coisa, quem eu era. Raramente passava uma semana sem me apresentar para alguém. Eu dizia meu nome e e eles sorriam. Não sei porque, mas na semana seguinte, repeti meu nome, sério, para ninguém rir, mas riram. Na outra, falava ainda mais sério e eles sorriam mais", disse Endrick na narração do vídeo publicado no Instagram.

"Chegou o grande dia quando aprendi a ler e descobri porquê todos sorriam quando eu dizia meu nome. Não era porque falava meu nome errado. Tinha o sobrenome dos meus pais e o sonho de todo mundo. Era porque eu já tinha certeza de que esse sonho era uma profecia que no Palmeiras se realizou e permitiu que eu pudesse me apresentar e repetir meu nome para milhões de uma só vez. Endrick Felipe Moreira de Sousa, atacante", seguiu.