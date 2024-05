Casagrande: Corinthians é limitado, mas é mais organizado que o Fla de Tite

O colunista Walter Casagrande comentou no UOL News Esporte a vitória do Corinthians fora de casa na Sul-Americana. Na opinião de Casão, o time de António Oliveira é bastante limitado tecnicamente, mas está bem organizado do ponto de vista tático — mais organizado que o Flamengo de Tite, rival do fim de semana no Brasileirão.

'Corinthians é limitado, mas vence por causa da organização': "O time do Corinthians vem ganhando jogos, ganhou três de quatro jogos. Empatou com Fortaleza, ganhou do América de Natal, ganhou muito bem do Fluminense e ganhou ontem, mas é um time limitadíssimo, é um time muito limitado. Tecnicamente, o elenco é muito desequilibrado: o time é limitado e tem alguns que estão abaixo dessa limitação. O time não consegue desenvolver, o time não consegue trocar três passes, mas está mais organizado taticamente do que o Flamengo do Tite. Eu acho que o Corinthians está conseguindo alguns resultados favoráveis por causa da organização tática".

'Essa organização está funcionando': "Cada um fica no no seu posicionamento, tem cobertura, tem defesa, tem meio-campo marcador, tem o Wesley que vai para cima em velocidade e o ataque é muito deficiente. É muito deficiente, é um ataque muito fraco do Corinthians, mas essa organização está funcionando".