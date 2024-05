Contra o Liverpool-URU, Palmeiras retorna ao palco onde conquistou sua última Libertadores

Palmeiras e Liverpool-URU se enfrentaram no Allianz Parque, em abril, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental. No duelo que marcou o primeiro encontro entre os times na história, o Verdão venceu por 3 a 1, com gols de Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão, de virada. Jean Rosso abriu o placar do jogo para o adversário.

Esta será a 51ª partida do Palmeiras contra um adversário do Uruguai. Ao todo, são 21 vitórias palmeirenses, 16 empates e 13 derrotas. Com sete pontos, o time de Abel Ferreira lidera o Grupo F, enquanto os uruguaios estão em terceiro lugar, com quatro.