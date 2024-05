Com Bruno Rodrigues e Dudu se aproximando de retorno, Abel ganha novas opções no ataque do Palmeiras

Ídolo do Verdão, Dudu vem desfalcando o Palmeiras desde o fim de agosto de 2023. O camisa 7 vem sendo baixa para o time desde o fim de agosto de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão no menisco durante a partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Atualmente, Dudu está na penúltima fase de recuperação e pode ficar à disposição de Abel ainda neste mês de maio.

Já Bruno Rodrigues é baixa desde o fim de janeiro. O jogador, contratado para essa temporada, sofreu uma lesão no joelho direito no duelo contra a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atleta passou por uma artroscopia e tem previsão de retorno entre maio e junho.

Na ausência da dupla, além de contar com Endrick, que tem a vaga de titular, o Palmeiras tem visto o jovem Estêvão, de 17 anos, ganhar protagonismo na equipe. Ele já fez três gols pela equipe e vem engatando boa sequência. O jovem foi decisivo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e marcou o gol da vitória palmeirense sobre o Botafogo-SP no fim do jogo.

Além dele, o atacante Lázaro, que chegou como reforço para esta temporada, também tem ganhado seu espaço no time de Abel e já marcou dois gols nos últimos quatro jogos e ainda soma uma assistência. Outra opção é Luis Guilherme, que apesar de ser meia, também é escalado pelo treinador para atuar mais na frente e aberto.

Disputando posição no ataque, Flaco López começou o ano em grande fase e foi artilheiro do Paulistão com dez gols marcados. O argentino formou dupla com Endrick na maioria dos jogos do Estadual. Outro jogador que é opção constante de Abel é o atacante Rony, que participou de 25 dos 26 da equipe nesta temporada.