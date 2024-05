Comitê fica otimista por Copa Feminina no Brasil e agradece apoio de Leila

No dia 17 de maio, a Fifa decidirá a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e o comitê de candidatura do Brasil está otimista por trazer a competição para o país.

O que aconteceu

O Brasil tem apenas um adversário: a candidatura conjunta europeia de Bélgica, Alemanha e Holanda. De início, a África do Sul chegou a participar da concorrência e também os norte-americanos México e Estados Unidos — que se retiraram recentemente.

Em palestra no evento Sports Summit São Paulo, a gerente de operações da candidatura, Valesca Araujo, não escondeu o otimismo. Em conversa com o UOL, ela falou da relevância do evento na América do Sul.