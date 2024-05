Vasco: Reforma no gramado inviabiliza show de Whindersson em prol do RS

O clube está trocando a grama de São Januário para a de inverno. Tapar todo campo nesse momento e ter milhares de pessoas em cima comprometeria essa reforma e teria reflexo no restante do ano.

O Cruz-Maltino ofereceu quatro opções à equipe do humorista: Fazer atrás do gol da estátua do Romário para 20 mil pessoas na arquibancada; fazer o palco no centro do gramado para 20 mil pessoas na arquibancada; fazer o palco atrás do gol do Roberto para 6 a 8 mil pessoas na arquibancada curva e na grama fora do campo e fazer o palco no centro do campo com público na grama e na arquibancada ao final de maio, após a transição.

Podia me emprestar Sao Januário ne nao @VascodaGama ?? 🥹

Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e vc me empresta o estadio, bó? -- Whindersson (@whindersson) May 5, 2024

As indicações não corresponderam ao Whindersson almejava. Eles entenderam a preocupação em não estragar o gramado e agradeceram o empenho do clube.

O Vasco promete fazer ações nos próximos dias para ajudar as vítimas das enchentes. Há, inclusive, algumas que envolvem São Januário.