PSV volta a conquistar o título holandês após seca de seis anos

Uma vitória de 4 x 2 sobre o Sparta Rotterdam garantiu o 25º título do Campeonato Holandês para o PSV Eindhoven, acabando com uma espera de seis anos pela taça de campeão.

Dois brasileiros fazem parte do atual elenco campeão do PSV. O zagueiro André Ramalho, que nasceu no Brasil, mas também tem nacionalidade italiana, e do lateral-esquerdo Mauro Júnior.

Na história do Campeonato Holandês, o maior vencedor segue sendo o Ajax, que soma 36 títulos. O Feyenoord, campeão na última temporada, vem atrás do PSV, com 16 conquistas nacionais.