Santos tenta apagar fama de caloteiro, mas vê nova ameaça na Fifa assombrar

O ex-presidente pregou o discurso de priorizar as contas do clube para entregar ao próximo presidente uma situação mais confortável. O Peixe, entretanto, já superou neste ano um banimento pela falta de pagamento ao treinador Fabian Bustos e também por dever ao Krasnodar pelo pagamento da compra de Cueva.

O clube pagou R$ 4 milhões à vista a Bustos e chegou a um acordo para parcelar o valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por Cueva. As negociações foram arrastadas e ligaram alerta vermelho para o mercado.

Marcelo Teixeira luta para tentar fugir da má fama de devedor entre os clubes e usa o discurso de 'nova gestão' para limpar a imagem. Com o Krasnodar, o presidente enviou um representante para negociar com o clube e mostrou garantias financeiras para convencê-los do parcelamento. Ele deve adotar a mesma postura com os argentinos.

A reportagem procurou Andres Rueda, que se defendeu e relembrou dívidas maiores que enfrentou em sua gestão.

As contas a pagar são do clube não da gestão A ou B. Quando assumi só do (Leandro) Damião tinha R$ 90 milhões para pagar. O clube tem dívidas que devem ser pagas, quando tem o dinheiro ou renegociadas com os credores para pagamento. Cabe a cada gestão dar o destino de cada uma

Andres Rueda, ex-presidente do Santos