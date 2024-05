'Santos e Corinthians são uma vergonha', diz presidente de time argentino

O caso envolvendo o Santos recebeu novidades ontem. O clube foi notificado pela Fifa e pode sofrer mais um transfer ban — que seria o terceiro só neste ano.

O Santos nos deve esse valor mesmo e saiu agora a sentença da Fifa. Por enquanto, ninguém do Santos me procurou para conversar ou avisar quando vão pagar. Queremos o pagamento à vista. O Santos tem que nos pagar já, do contrário ficarão proibidos de registrar novos jogadores. A verdade é que Santos e Corinthians são uma vergonha. Cristian Malaspina, à Trivela

O presidente ainda se mostrou "arrependido" de ter feito negócio com as equipes brasileiras e reforçou a revolta diante dos acordos. "Estou totalmente arrependido de ter vendido jogadores a Santos e Corinthians. Eles não cumpriram os acordos. Por isso estão nestas situações", finalizou ele ao site.