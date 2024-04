Flamengo acerta em fazer 'festa' para volta de Gabigol? Colunistas debatem

O Flamengo recebeu Gabigol de volta ao clube com um corredor de aplausos e abraços. No Fim de Papo, os colunistas Renato Mauricio Prado e Milly Lacombe debateram se o Rubro-Negro acertou em fazer "festa" para Gabigol, que conseguiu um efeito suspensivo do gancho de dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping.

RMP: 'Gabigol foi recebido como herói no Flamengo. Foi fora de tom'

Eu até entendo que a volta do Gabriel no Ninho causasse aplauso dos funcionários mais humildes, da comissão técnica, dos próprios jogadore. Ok, legal, que bom que você voltou. Agora, o Flamengo pegar uma cena em que um cara que foi suspenso por uma indisciplina dele, não é que ele não fez o exame, mas ele fez tudo para não fazer, por isso ele foi punido. Acho até que não era caso de dois anos de punição, para mim uma multa resolvia sem maiores problemas, mas de qualquer maneira a origem de toda a complicação é o próprio Gabriel com o seu comportamento. E aí o cara volta e é recebido como um herói que chegou da Ilíada, é impressionante.