Real Madrid pode ser campeão espanhol na próxima rodada

Classificação e jogos La Liga

No entanto, os Merengues podem conquistar seu 36º título do Campeonato Espanhol já neste sábado (4), se derrotar o Cádiz e dependendo do resultado do jogo do Barcelona.

O clube catalão visita o Girona, 3º colocado com 71 pontos, às 13h30 (de Brasília). Qualquer resultado que não seja uma vitória do Barça dá o título ao Real Madrid, que já vai saber o resultado de seu jogo, porque entra em campo mais cedo, às 11h15.

O Real ainda segue na disputa pela Liga dos Campeões e encara o Bayern de Munique nesta terça-feira (30), às 16h, pela partida de ida da semifinal da competição.