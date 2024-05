RMP: 'Tite parece ter recuado de suas convicções teimosas no Flamengo'

Renato Maurício Prado deu uma trégua ao técnico Tite na live do Flamengo no canal do UOL Esporte. O colunista entende que o treinador abriu mão de algumas de suas convicções na vitória sobre o Corinthians por 2 a 0.

A vitória e, principalmente, o desempenho, a atuação, deram uma trégua ao Tite. Principalmente porque ele parece, enfim, ter recuado de algumas de suas convicções teimosas, tais como jogar somente no 4-3-3 com os pontinhas. Flamengo que vimos jogar e jogar bem é um Flamengo com quatro jogadores no meio de campo

Renato Maurício Prado, na live do Flamengo no canal do UOL Esporte