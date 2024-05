Torcida do Fla dá trégua a Tite, mas mantém diretoria no alvo após vitória

A semana que antecedeu o duelo com o Timão foi de muita pressão. A derrota para o Palestino fez o clima ficar ruim e gerou protestos na porta do CT. Houve questionamentos ao trabalho de Tite e gestores.

Estávamos em uma semana meio conturbada. Estávamos resolvendo as coisas no CT, ajustar os pontos que achávamos que deveríamos ajustar. Falei pouco com o presidente, mas esse tema fica para ele Marcos Braz, ao ser questionado sobre paralisação do Brasileiro durante as enchentes no RS