'Flamengo ganhar do Corinthians hoje é coisa protocolar', diz Mauro Cezar

Para o Flamengo, ganhar do Corinthians virou protocolo hoje em dia, destacou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola. Segundo ele, o Mengão poderia ter feito mais de 2 a 0 no Timão, pelo Brasileiro, e encontrou uma nova forma de jogar numa semana decisiva.

'O Corinthians não consegue ganhar do Flamengo': "Poderia ter sido uma vitória com mais gols no primeiro tempo, Carlos Miguel falhou no gol do Pedro, mas fez algumas defesas difíceis, o Corinthians poderia sair do primeiro tempo perdendo por mais. Mas assim, ganhar do Corinthians para o Flamengo hoje é uma coisa meio protocolar, o Corinthians não ganha do Flamengo. Nos últimos 20 jogos, o Flamengo ganhou 12, tem cinco empates e três vitórias do Corinthians — uma foi aquele gol contra ridículo do Rodinei com o time reserva e a outra foi aquele da ressaca que os caras já estavam de férias no Maracanã (o Corinthians ganhou com o Vítor Pereira depois de o Flamengo ganhar a Copa Libertadores, em 2022). Especialmente quando está valendo mesmo, quando o couro está comendo, o Corinthians não consegue ganhar do Flamengo há algum tempo".

'Jogo mostrou o caminho de como o Flamengo deve jogar': "A importância do jogo foi justamente mostrar um caminho de como o time pode e deve jogar e ter uma certa tranquilidade para o jogo mais importante da semana, que será na quarta-feira contra o Bolívar. Há necessidade de vencer, vencendo fica muito perto da classificação na Libertadores, que eles mesmos colocaram em risco. O outro jogo, dia 28, contra o Millonarios, também no Rio, é um time que em tese não é tão perigoso quanto o Bolívar e pode estar até eliminado até lá".