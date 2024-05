Escalação do São Paulo: Nestor, André Silva e Juan ganham chance como titulares

A escalação do São Paulo está definida para a partida desta segunda-feira, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Tricolor paulista mais uma vez não contará com o esquema com três zagueiros utilizado nos últimos jogos, atuando com uma primeira linha defensiva composta por quatro atletas, assim como na vitória sobre o Cobresal, na última quarta-feira.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Alisson e Nestor; Luciano, André Silva e Juan.

Sem Michel Araújo, que pertence ao Fluminense, o São Paulo terá Rodrigo Nestor como meio-campista. Calleri, que sofreu uma lesão na panturrilha direita, será substituído por Juan. André Silva também ganhou uma oportunidade entre os titulares no ataque.