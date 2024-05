Udinese se distancia do rebaixamento no Italiano; Fiorentina bate Monza com bonito gol brasileiro

? Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 11, 2024

Fiorentina 2 x 1 Monza

O Monza saiu na frente logo aos 9 minutos da primeira etapa, com gol do bósnio Milan Duric.

O empate da Fiorentina veio com 32 minutos no relógio, por meio de cabeçada do argentino Nicolás González. A equipe dominaria as ações pelo restante do jogo.

A virada saiu aos 33 minutos da segunda etapa, com o brasileiro Arthur Melo, ex-Grêmio, acertando um belo chute de fora da área. O gol marcado pelo meia deu números finais à partida.