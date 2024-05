Rony se diz feliz no Palmeiras e garante: "Jamais reclamei por jogar ou não"

Com o camisa 10 à disposição, o Verdão enfrenta o Independiente del Valle, pela quinta rodada da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque. Em caso de empate, o Palestra assegura a vaga e a liderança do Grupo F do torneio continental.

Confira o comunicado de Rony na íntegra:

Uma das piores covardias do ser humano é mentir para prejudicar o outro. Pior ainda é ter que dar holofote e gastar energia para desmentir.

Porém, em respeito ao clube, meus companheiros e a verdadeira torcida palmeirense, digo que jamais falei com algum jornalista, muito menos reclamei por jogar ou não.

É óbvio que todos querem estar em campo, mas respeito e sempre vou respeitar as decisões, pois tenho muito orgulho em vestir essa camisa e sou feliz aqui.

Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas não criem falsas notícias. Peço apenas que respeitem o quanto lutei para alcançar a admiração da maioria da torcida do Palmeiras. Não serão vocês que vão estragar minha história. Que Deus os abençoe.