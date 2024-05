Em jogo de seis gols, Liverpool cede empate ao Aston Villa pelo Campeonato Inglês

Em compromisso válido pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa recebeu o Liverpool nesta segunda-feira e empatou por 3 a 3. Emiliano Martínez (contra), Gakpo e Quansah marcaram os gols da equipe visitante, enquanto Tielemans e Durán (2) anotaram para os mandantes.

Atual terceiro colocado, o Liverpool tem 79 pontos ganhos, seis a menos que o Manchester City, vice-líder. O Aston Villa, por sua vez, chegou aos 68 pontos, na quarta posição.

O próximo embate do Liverpool ocorre no domingo, às 12h (de Brasília), diante do Wolverhampton. Ao mesmo tempo, o Aston Villa encara o Crystal Palace, pelo mesmo torneio.