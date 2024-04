Cruzeiro bate Vitória por 3 a 1 em meio a rumores de venda da SAF

Na lua: em novo lance protagonizado por Matheus Pereira ainda no 1º tempo, o atacante do Cruzeiro arma um foguete de longa distância, mas erra o gol por muito.

1 x 0: Aos 4' do 2º tempo, Matheus Pereira inaugurou o placar no Mineirão para o Cruzeiro. Rafa Silva desviou um passe vindo da defesa e encontrou Matheus Pereira, que saiu na cara do gol. O camisa 10 é atrapalhado por Arthur Gomes, mas no meio da confusão, a bola sobrou de novo para o atacante empurrar para as redes.

1 x 1: Osvaldo, atacante do Vitória, desce pela direita e cruza para a área do Cruzeiro. Na tentativa de afastar de cabeça, Lucas Silva se abaixa e manda contra seu próprio patrimônio.

2 x 1: O Cruzeiro voltou a ficar na frente do placar aos 12' do 2º tempo. Rafa Silva mandou para as redes após boa jogada e cruzamento de Barreal.

3 x 1: Tabelinha esperta! O terceiro gol do Cruzeiro, aos 29' do 2º tempo, saiu após jogada trabalhada em velocidade pela esquerda. Arthur Gomes tabelou com Barreal, deixou o zagueiro Bruno Uvini na saudade e, da entrada da área, acertou um chute rasteirinho no canto direito do goleiro Lucas.

Ficha técnica

Cruzeiro 3 x 1 Vitória

Data: 28/04/2024

Local: Mineirão

Hora: 16h00 (de Brasília)

Árbirtro: Fábio Augusto Santos Sá Junior

Cartões amarelos: Zé Ivaldo (CRU), Papagaio (CRU)

Cartões vermelhos: não houve