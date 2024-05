Tottenham x City: saiba o horário e onde assistir ao jogo do Inglês

A partida será determinante na briga pela conquista do Campeonato Inglês. Com uma partida a mais, o Arsenal venceu no último domingo (12) e assumiu a liderança com apenas um ponto de diferença. Caso o City ganhe o confronto, a equipe de Pep Guardiola se torna líder com uma rodada para o fim da competição.

Classificação e jogos Inglês

Jogos de Hoje: veja agenda completa do dia e onde assistir

Tottenham x Manchester City -- Campeonato Inglês

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (Inglaterra)

Data e horário: 14 de maio, às 16h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+