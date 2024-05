Arrascaeta pode ser surpresa do Flamengo contra Corinthians no Brasileiro

O uruguaio Arrascaeta foi a novidade do Flamengo no treino de hoje (9) no Ninho do Urubu. Em recuperação de uma pequena lesão na coxa direita, sofrida no clássico com o Botafogo, o meia vem realizando tratamento para apressar o seu retorno e tem chances de reforçar a equipe para o compromisso deste sábado, com o Corinthians, no Rio de Janeiro.

O estafe do técnico Tite vai analisar o desempenho do jogador na atividade desta sexta. Caso não reúna condições de atuar os 90 minutos, a ideia é contar com o jogador, pelo menos, no banco de reservas.

Cotado como um dos favoritos ao título do Brasileirão, o Flamengo não vence uma partida pelo torneio desde o dia 17 de abril, quando superou o São Paulo por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada.