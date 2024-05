Fla sofre sem Arrascaeta e projeta volta gradual a partir do Corinthians

O departamento de Saúde e Alto Rendimento projeta colocar o uruguaio ao menos no banco de reservas. A ideia é aproveitá-lo por alguns minutos diante do Corinthians.

Na projeção a longo prazo, o objetivo é contar com o meia 100% diante do Bolívar, pela Libertadores, na próxima quarta (15). O jogo é encarado como uma decisão, já que o Flamengo encontra-se em situação preocupante no Grupo E, na terceira colocação e fora da zona de classificação, com quatro pontos. Os bolivianos estão em primeiro, com dez, e o Palestino (CHI) em segundo, com seis.

Das três derrotas do Flamengo no ano, Arrascaeta só esteve presente em uma, contra o Botafogo. Nas outras duas o uruguaio foi desfalque.

Erick Pulgar segue fora

Já o volante Erick Pulgar segue como desfalque. O chileno sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo também no clássico com o Botafogo.

Pulgar, inclusive, tem chances pequenas de estar em campo diante do Bolívar. O jogador, no entanto, ainda não foi vetado pelo departamento médico.